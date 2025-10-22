【GU値下げ】秋の羽織がもう値下げしてるってマジ？カジュアルなのにキレイ見えする″優秀アウター″3選。

気温がグッと下がり、朝晩の冷え込みにはアウターが欠かせなくなってきました。

2025年10月22日現在、GUでは今からすぐに使える"秋アウター"が多数値下げ中。

シンプルで着回し力の高い万能アウターを、さらにコスパ良くゲットできますよ！

定番の形から話題のコラボも...

●ハリントンジャケット（値下げ価格3990円）

しなやかでなめらかな素材で作られたジャケットは、サッと羽織るだけでクラシカルな雰囲気に。

襟付きできちんと感がありながら、程よいゆとりのあるサイズ感でカジュアルさも◎。様々なボトムスと相性抜群です。

●デニムジップアップジャケット（値下げ価格2990円）

程よい厚みのあるシンプルなデニムジャケットは、秋コーデの鉄板。製品洗い加工を施すことで、まるでヴィンテージのような風合いに。

オーバーサイズなのでナチュラルに体型カバーができ、重ね着をしても着膨れしないのが嬉しいですよね。

●ショートトレンチコート by rokh（値下げ価格4990円）

大ぶりな襟に丸みのある立体的な袖、後ろ裾のギャザーと、ふんだんに遊び心が詰まった主役級アウター。

あえて襟を立てたり同素材のトレンチスカートと合わせたり、様々なスタイリングを楽しんで。

短い秋だからこそアウターはお得に、でも機能性もデザイン性も捨てられない......。そんな大人女子にぴったりのアイテムがGUでゲットできますよ。

完売サイズも出てきているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）