¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤¬11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËKADOKAWA¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¡¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ÇÁÏ´©30¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¡£11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥Éー¥àÂç²ñ¡ÖWRESTLEKINGDOM20¡×¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëÆÃÊÌ¹æ¤òÀ©ºî¡£¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¼óÅÔ·÷ÈÇ2026Ç¯£±·î¹æ¡ØÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥íー¥É¸ÂÄêVer.¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¡£2026Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM20inÅìµþ¥Éー¥à¡×¤Ë¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¤¬¡Ö¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤¬¥ì¥â¥ó¤ò»ý¤ÄÉ½»æ¤Ï¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ãª¶¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åーÍÅÄÅ¯Ê¿¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¤Û¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤¬Ì¥ÎÏ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤ë¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥íー¥É¸ÂÄêVer.¡×ÆÃÅµ¤Ï¡ÖÃª¶¶¹°»ê¡ß¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¡£½é¥ì¥â¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë8¥Úー¥¸¤Î¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥ì¥â¥ó¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òÉõÆþ¡£¥³¥¹¥Á¥åー¥à»Ñ¤Î¡Ö¥¨ー¥¹¥ì¥â¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÒÄ¹»Ñ¤Ç¤Î¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ì¥â¥ó¡×¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¥»¥¯¥·ー¥ì¥â¥ó¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃª¶¶¹°»ê¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë