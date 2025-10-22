±ÊÌî¤¬»ýÏÀÅ¸³«¡ÖÅìµþ¤Ï¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¹¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡£É¸½à¸ì¤¬Ê¹¤¤¿¤¯¤ÆÅìµþÍè¤¿¤ó¤À¤è¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇ®¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
±ÊÌî¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¸À¤ò¤À¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊø¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢µÜºê½Ð¿È¤Î±ÊÌî¤Ï¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¤¯¤ë¤Þ¡¢ÀéÍÕ½Ð¿È¤Î»°Ã«¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤ª2¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÉ¸½à¸ì¡£ËÍ¤Ï¶å½£¤«¤éÍè¤¿Åö»þ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤Ç¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡£¤À¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤ã¡¢¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤·¤¿¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÉ¸½à¸ì°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø¤¨¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡×¤È¾åµþÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤Æ¤â¡£¤¢¤ì¤¬¡Ä¡£¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¡£Á´¹ñ°ì½ï¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¼«¿È¤Î¡É°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡É¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼óÅÔ¤Î¤¹¤´¤µ¡£¡Ê¹âÈæÎÉ¤¬¡Ë¡Ø¥ª¥ì¤ÏÅìµþ¤À¡Ù¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡£¤¯¤ë¤Þ¤ÏÅìµþ¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¤ÇÇä¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¤¿18ºÐ¤Î»þ¡¢ÅÔ²ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¯¤é¤¤»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¡Öº£¤Ï¤º¤ë¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÃÏ¸µ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¡£¥í¡¼¥«¥ë¤ÈÅìµþ¤È¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¡Ä¡×¤ÈÇ®¤¯»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£¤Ï±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ü¡¼¥ó¡ÊÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡£Åìµþ¤Ï¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¹¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊý¸À¤ò¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£¤¹¤ë¤È±ÊÌî¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢µ¢¤ì¤è¡£ÃÏ¸µ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£É¸½à¸ì¤¬Ê¹¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥ª¥ì¤ÏÅìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¶¯Îõ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£