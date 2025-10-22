【ハーゲンダッツ】カリカリアーモンド×キャラメル！食感がクセになる贅沢アイス、要チェックだよ

ハーゲンダッツジャパンは、2025年10月21日から期間限定で、ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」を販売しています。

とろけるキャラメルソースが決め手

「クランチアーモンドキャラメル」は、カリカリ食感のキャンディングアーモンドをホワイトチョコで包み、濃厚なキャラメルアイスクリームと堪能できる贅沢な一品。とろけるようなほろ苦いキャラメルソースを重ね、口に入れた瞬間から奥行きのある味わいが広がります。

砕いたアーモンドを飴掛けし、ホワイトチョコで包む製法で、アイスの中でもカリカリ食感と香ばしさをしっかり楽しむことができます。

キャラメルアイスクリームは、甘くてコクのある仕上がりになっており、塩味の効いたアーモンドとビターなキャラメルソースが絶妙にマッチした奥深い味わい。

そして、アイスの表面には、ほろ苦くてとろけるようなキャラメルソースを重ね、見た目も味わいも贅沢感たっぷりに楽しむことができます。

希望小売価格は351円。

全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他で販売されています。

商品の詳細は公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部