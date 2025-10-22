「M-1でさや香が見たい」本人を前に2017年王者が激白「面白い芸人にはその責任がある」

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

10月20日（月）に放送された同番組に、ゲストとしてさや香の新山と石井が出演した。

2023年を最後に『M-1グランプリ』不参加を表明しているさや香に、MCのとろサーモン・久保田かずのぶが明かした本音とは…？

【映像】「俺は本当にM-1で見たい」とろサーモン久保田がさや香へメッセージ

2022年の『M-1グランプリ』で準優勝を果たし、2023年は最終決戦で披露した“見せ算”というネタが大きな話題となったさや香。

新山は、芸人になった当初は漠然と『M-1』優勝を目指していたが、次第に優勝ではなく「爪痕を残して知名度を上げること」が目的になっていったと明かす。それは、「15年もM-1を活動の中心において、最終的に優勝を逃すリスクを背負うより、爪痕を残して売れて、早くM-1を終われる方が今後の人生にとってプラスだと思った」からだった。

さや香は2023年の“見せ算”で物議を醸すと、2024年4月に東京進出を果たした。

「想定通りに東京へ来た今、M-1を活動の中心に据える理由はない」と新山が語る通り、さや香は2024年に続き2025年も不出場を表明している。

これについて久保田は「ディスるつもりはないんだけど」と前置きしたうえで「M-1に出ないって人おるやん。名前ある方で。おもろいってみんなが思ってる芸人は出ろよって思うねんけどな、俺は」と思いを明かす。

そして「面白い芸人が舞台に出ないってことは、人を不幸にしているのと一緒やと思う。それは（芸人の）責任として出ろよって思うな。いろいろあるだろうから言いづらいけど」と続けた。

その後も久保田がさや香に「M-1に出ることで大衆の評価を得られる。2年出たらそれだけ見る大衆も多くなるけど、休むとその大衆の幅は広がらないからね」と語りかける場面があった。

さや香・新山は「逆に結果によって大衆が離れるみたいなこともないですか？」とリスクを危惧するが、久保田は「そんなことはない。それで大衆が離れていった芸人の例はあるの？」と問いかける。

そしてあらためて「俺は本当にM-1で見たい、正直言うと。マジで」とさや香へ熱い言葉を贈った。