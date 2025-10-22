Number_iの岸優太が表紙に登場した『ゲーテ12月号』が10月24日（金）に幻冬舎より発売される。

『ゲーテ12月号』は“超絶レジデンス”特集。世界中で弩級のプロジェクトが進行中であり、特別な立地、豪華な施設、完璧なプライバシー、24時間コンシェルジュサービスなどの特徴を持つ高級レジデンス。そのマーケットが今、活況を呈している。世界中で数十億は当たり前、200～300億円の不動産も登場し、富裕層のはるか上をいく超富裕層はそんなウルトラ物件を買い求めているという。今号は、富裕層のウルトラな選択である高級レジデンスの世界を覗いていく。昨今、新ブランドが続々と登場し話題を集めるシェア別荘についても紹介する。

Number_i・岸優太のインタビューも掲載。人気グループのメンバーとしても、そして、表現者としても。岸優太は、日々変化する自身の「空間」と真摯に向き合い続ける。ステージ上で、自宅のリビングで、そして仲間と過ごす時間のなかで。彼の鋭敏な感覚と柔軟な思考はそのすべてにしなやかに宿っている。「仲間で作り上げる空間」について語った。

小室哲哉×小野貴光の対談も。絶え間なく作品を作り続けるふたりの音楽家の作曲論とは。1980年代以降の日本の音楽シーンを席巻し続けた小室哲哉。アイドル、アニメ、ゲーム音楽を年間200曲作る小野貴光。小室の音を追い求め続けてきた小野が自分の音楽の“原点”と出会う。「音作りは無上の喜び」と語った。

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドな体験やアイテムを紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブな機会となっている。そのほか「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」「ホラン千秋の閃き空間」、そして「滝藤賢一の映画独り語り座」も好評連載中。

