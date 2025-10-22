群馬の試合会場へ向かうシャトルバスを完全再現…人気商品『トミカ』オンラインショップでも販売開始

10月22日、B1東地区所属の群馬クレインサンダーズは、グッズ情報を更新。15日から試合会場で販売を開始し人気商品となった、チームシャトルバスを再現した『トミカ』のミニチュアバスのオンラインショップ販売を開始した。

この『トミカ』のミニチュアバスは、各地から試合会場のオープンハウスアリーナ太田に向かうファンを運ぶシャトルバスをリアルに再現したもので、チームロゴやカラーリングなど、細部までこだわったミニカー。子どもだけでなく大人もコレクションしたくなる逸品だ。

価格は税込1400円で試合会場と群馬の公式オンラインショップで販売中だ。











