「日経225ミニ」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限8710枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8710枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8710( 8710)
ソシエテジェネラル証券 2452( 2452)
SBI証券 4948( 2108)
楽天証券 3271( 1189)
松井証券 481( 481)
マネックス証券 190( 190)
フィリップ証券 175( 175)
三菱UFJeスマート 359( 135)
日産証券 130( 130)
バークレイズ証券 71( 71)
JPモルガン証券 48( 48)
インタラクティブ証券 36( 36)
ドイツ証券 27( 27)
ゴールドマン証券 7( 7)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 173106( 173106)
ソシエテジェネラル証券 81596( 81596)
SBI証券 83327( 36425)
松井証券 22817( 22817)
楽天証券 42846( 21016)
バークレイズ証券 16621( 16621)
日産証券 10233( 10233)
サスケハナ・ホンコン 9862( 9862)
JPモルガン証券 6394( 6394)
ビーオブエー証券 5848( 5848)
三菱UFJeスマート 11408( 5578)
マネックス証券 4758( 4758)
ゴールドマン証券 1982( 1962)
フィリップ証券 1859( 1859)
みずほ証券 917( 917)
モルガンMUFG証券 822( 818)
インタラクティブ証券 540( 540)
BNPパリバ証券 525( 525)
大和証券 411( 411)
UBS証券 313( 313)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 128( 128)
ソシエテジェネラル証券 97( 97)
フィリップ証券 41( 41)
SBI証券 65( 29)
楽天証券 67( 19)
三菱UFJeスマート 19( 17)
松井証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース