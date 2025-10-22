「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万3295枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3295枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23295( 23295)
ソシエテジェネラル証券 11538( 11538)
SBI証券 6709( 2531)
楽天証券 5653( 2045)
松井証券 631( 631)
フィリップ証券 434( 434)
三菱UFJeスマート 721( 377)
バークレイズ証券 375( 375)
マネックス証券 329( 329)
インタラクティブ証券 179( 179)
日産証券 147( 147)
ドイツ証券 59( 59)
JPモルガン証券 34( 34)
光世証券 32( 32)
ゴールドマン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
共和証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 308216( 308216)
ソシエテジェネラル証券 179548( 179548)
SBI証券 119306( 51038)
バークレイズ証券 47080( 47080)
松井証券 35692( 35692)
サスケハナ・ホンコン 29518( 29518)
楽天証券 58083( 28645)
日産証券 19928( 19928)
JPモルガン証券 13928( 13928)
BNPパリバ証券 11068( 11068)
三菱UFJeスマート 15958( 8548)
ビーオブエー証券 6888( 6888)
モルガンMUFG証券 6734( 6734)
マネックス証券 6075( 6075)
野村証券 4945( 4755)
ゴールドマン証券 3912( 3882)
広田証券 3518( 3518)
フィリップ証券 2637( 2637)
みずほ証券 2573( 2550)
東海東京証券 1667( 1667)
岡三証券 23( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 320( 320)
ABNクリアリン証券 285( 285)
松井証券 137( 137)
SBI証券 95( 73)
フィリップ証券 39( 39)
楽天証券 66( 34)
マネックス証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 19( 15)
JPモルガン証券 12( 12)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース