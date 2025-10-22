この記事をまとめると ■ベルギーのイベント「ザウテ・グランプリ」で「カプリコーン01ザガート」が初公開された ■カプリコーン01ザガートはザガートが初めて手がけたハイパーカーだ ■スーパーチャージャー付きで900馬力を発揮するV8をミッドシップに搭載する

カプリコーングループ初の自社ブランド車

ベルギー屈指のビーチリゾート、クノック・ヘイストで行われる「ザウテ・グランプリ・カー・ウィーク」は、ヨーロッパを代表するヒストリックカーイベントのひとつとして、その名をエンスージアストに広く知られる存在だ。2025年でまだ16回目の開催と歴史は長くはないが、クラシックカーによるラリーのほかに、コンクールデレガンスやオークションなど、さまざまなプログラムが用意されることで、その注目度は年々高まりを見せている。

このザウテ・グランプリ・カー・ウィークで、今回一台のハイパーカーがワールドプレミアされた。それはドイツのデュッセルドルフに本社を置くエンジニアリング会社であるカプリコーンが、初の自社ブランド車として開発したモデル。

1933年に創業された同社は、現在では自動車や航空宇宙産業、あるいは医療向けの軽量部品専門サプライヤーとして、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアの4カ国に6つの生産拠点をもち、グループ全体では約500名の従業員を擁する企業にまで成長を遂げている。

カプリコーンによって「カプリコーン01ザガート」とネーミングされた新型ハイパーカーのボディは、その車名が物語るとおりイタリアのザガートによってデザインされたものだ。

1919年にウーゴ・ザガートによって設立されたザガートは、これまでにエレガントでかつ高性能なボディを数多く生み出してきたが、彼らがハイパーカーを手がけるのは、じつは今回が初めてのことになる。

デザインの基本コンセプトとして掲げられたのは、真のドライバーズカーのあるべき姿を具現化するとともに、数年後ではなく数十年という長い時間を経てもなお、その美しさを失わないということ。

実際のデザインプロセスには最新の流体力学解析データが駆使され、過激な造形のエアロデバイスを用いることなく、優秀な空力性能を実現することに成功した。左右のドアはガルウイング式で、ルーフにはザガート伝統のダブルバブルデザインが採用された。

F1で得たカーボンファイバー技術のノウハウを投入

カプリコーン01ザガートの基本構造体となるのは、カプリコーンが誇る軽量で高剛性なカーボンファイバー製のモノコックだ。同社はこれまでLMP1やF1などの世界でカーボンモノコックの開発や製作に携わってきた実績をもつが、その経験はこのハイパーカーにも十分に生かされている。

ボディパネルも同様にカーボンファイバーで成型されており、同社の発表によれば、ドライウエイトはわずかに1200kg以下という数字に抑えられている。

ミッドに搭載されるエンジンは、フォード製のV型8気筒をベースに開発されたもので排気量は5.2リッター。こちらもその軽量設計にはカプリコーンのもつ技術的なノウハウが積極的に導入されており、クランクシャフトやコンロッド、ピストンなどの構成部品はもちろんのこと、吸排気システムや冷却システム、ECUなども一新。

さらにスーパーチャージャーを組み合わせることで900馬力以上の最高出力と1000Nmの最大トルクを得ることに成功した。ミッションはCIMA製のドッグレッグ式の5速MT。駆動方式はもちろんオーソドックスなRWDとなる。

前後のサスペンションはダブルウイッシュボーン形式のプッシュロッドシステム。スプリングとダンパーはビルシュタイン製で、後者には「コンフォート」、「スポーツ」、「トラック」の3タイプのモードが備わる。

ステアリングには低速時にのみアシストを提供する小型モーターが装備されるが、高速時にはその作動は完全に停止され、ドライバーはよりリニアなステアリングフィールを得ることができる。ブレーキにはブレンボ製のカーボンセラミックディスクと6ピストン・キャリパーが採用されている。

0-100km/hを3秒以下で加速し、最高速では360km/hを可能にするというカプリコーン01ザガート。その生産は前で触れたザガートの創業年、1919年にちなんで19台の限定で行われる予定だ。

ちなみにカプリコーンでは、今後さらにほかの自社ブランド車の開発も計画されており、最終的には年間で100〜200台レベルの生産ボリュームを狙うほか、ほかのメーカー向けの少量生産車や、特別なカスタマーのためのワンオフモデルの製作にも対応するという。今後の動向が楽しみな新興勢力がまた誕生した。