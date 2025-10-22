中国国営中央テレビ（CCTV）のニュースサイトは20日、「タダで火鍋が食べられる」を餌にした詐欺で600人余りのお年寄りが計約4200万元（約8億8200万円）をだまし取られたケースについて報じた。

記事によると、2023年5月27日、浙江省杭州市の女性が昼食を取ろうとして自宅近くの火鍋店へ行ったところ閉店していた。何の前触れもなかったため、この女性だけでなく多くのお年寄りを不安にさせた。実はこの火鍋店、お年寄りらにタダで火鍋を食べさせた上で、関連するプロジェクトに投資をさせていた。火鍋店の閉店は、投資したお金が消えてしまったことを意味する。警察の調べで、詐欺会社が「タダで火鍋が食べられる」を餌にそれまでの6カ月で600人余りのお年寄りから違法に資金を集めていたことが分かった。被害総額は約4200万元に上った。

この報道について、中国のネット上では「お年寄りからお金をだまし取るのは本当に悪質だ」「タダより高いものはない」「映画にできそうな話だな」「結局、お金は戻ってきたのだろうか？」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）