「TOPIX先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万9574枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9574枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29574( 29438)
ソシエテジェネラル証券 22811( 22807)
モルガンMUFG証券 7950( 7817)
バークレイズ証券 7862( 7549)
JPモルガン証券 5596( 5260)
ゴールドマン証券 5659( 3064)
サスケハナ・ホンコン 2879( 2879)
ビーオブエー証券 3022( 2799)
野村証券 2476( 1318)
ドイツ証券 839( 839)
BNPパリバ証券 985( 770)
UBS証券 733( 610)
シティグループ証券 1524( 609)
日産証券 550( 550)
みずほ証券 3899( 529)
大和証券 651( 515)
SBI証券 682( 488)
SMBC日興証券 261( 259)
広田証券 247( 247)
山和証券 208( 208)
三菱UFJ証券 385( 0)
三菱UFJeスマート 10( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
