サザンオールスターズ最新ツアー映像作品の先着予約購入特典が決定！画像を公開
サザンオールスターズが、11月11日にライブBlu-ray＆dvd『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をリリース。このたび先着予約購入特典が明らかになった。
■サザンからの“大きな愛”と“深い感謝”を象徴するスペシャルな特典
先着予約購入特典は、サザンからの“大きな愛”と“深い感謝”が詰まった『THANK YOU SO“バッジ”!!』。
本アイテムは、ツアーのアンコールで桑田佳祐が着用していた黄色のツアーグッズTシャツのバックプリントデザインをモチーフにした、ハート型の特製缶バッジ。桑田が「感謝」の文字を背負いステージに立っていた姿も記憶に新しいが、まさにサザンからの“大きな愛（ハート）”と“深い感謝”を象徴するデザインであり、本作のテーマそのものを体現するスペシャルな特典となっている。こちらの特典はなくなり次第終了となる。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
■関連リンク
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp