サザンオールスターズ最新ツアー映像作品の先着予約購入特典が決定！画像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズが、11月11日にライブBlu-ray＆dvd『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をリリース。このたび先着予約購入特典が明らかになった。

■サザンからの“大きな愛”と“深い感謝”を象徴するスペシャルな特典

先着予約購入特典は、サザンからの“大きな愛”と“深い感謝”が詰まった『THANK YOU SO“バッジ”!!』。

本アイテムは、ツアーのアンコールで桑田佳祐が着用していた黄色のツアーグッズTシャツのバックプリントデザインをモチーフにした、ハート型の特製缶バッジ。桑田が「感謝」の文字を背負いステージに立っていた姿も記憶に新しいが、まさにサザンからの“大きな愛（ハート）”と“深い感謝”を象徴するデザインであり、本作のテーマそのものを体現するスペシャルな特典となっている。こちらの特典はなくなり次第終了となる。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

