「日経225先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1871枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1871枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11871( 11837)
ソシエテジェネラル証券 7574( 7574)
SBI証券 2871( 1495)
サスケハナ・ホンコン 1375( 1375)
ビーオブエー証券 1167( 1167)
バークレイズ証券 1104( 1104)
JPモルガン証券 1004( 1004)
松井証券 649( 649)
ゴールドマン証券 536( 506)
日産証券 451( 451)
楽天証券 687( 303)
みずほ証券 259( 259)
モルガンMUFG証券 241( 232)
フィリップ証券 225( 225)
シティグループ証券 212( 205)
三菱UFJeスマート 237( 175)
UBS証券 234( 172)
インタラクティブ証券 111( 111)
マネックス証券 93( 93)
野村証券 78( 78)
大和証券 12( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
ソシエテジェネラル証券 40( 40)
松井証券 28( 28)
SBI証券 19( 15)
三菱UFJeスマート 12( 12)
日産証券 5( 5)
楽天証券 10( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
