10月22日までに、俳優の山田孝之がInstagramを更新。自身の誕生日の報告とともに、プライベートショットをアップ。その近影が話題となっている。

「山田さんは、10月20日が誕生日です。投稿では、《42才になれました。皆様ありがとうございます》と報告。さらに、《60キロの鮪は強かったです》と綴り、船の上で山田さんが釣ったと思われる大きなマグロを抱えたショットをアップしました」（芸能プロ関係者）

貴重なプライベートショットが公開されたわけだが、ファンの目を奪ったのは、釣ったマグロではなく、山田の衝撃的なビジュアルだった。Instagramのコメント欄には、その姿に唖然としたファンから、《写真ご本人ですか？》《顔のインパクトあり過ぎ》などの声が寄せられていた。

黒の短パンとサンダルを履き、白いロングTシャツを着用したラフなスタイル。そんな山田のあごには、サンタクロースを彷彿させるようなモジャモジャなひげが蓄えられ、ファンは釘づけになった。

「山田さんは、9月17日、韓国の釜山で開催された『第30回釜山国際映画祭』に出席。黒のYシャツとベストに身を包み、正装で現れましたが、このときも髪の毛までつながるほど顔全体に蓄えられた長いひげが話題になりました。

同映画祭に参加した俳優の岡田准一さんも《くまさんがいた》とツーショットを投稿するなど、驚きのビジュアルは業界内でも騒然となっていました」（同）

22日にアップされたInstagramのストーリーズでは、白人男性が突然スマホの画面を見せながら話しかけてきたことを明かした山田。《「あなたの髭は世界中の男性の憧れです。神様だ」と和訳されていた、ありがとうナイスガイ》と、ひげを褒められた一部始終を報告していた。

「山田さんは、これまで “カメレオン俳優” と呼ばれるほど多様な役柄を演じてきました。『闇金ウシジマくん』の丑嶋馨役や、『勇者ヨシヒコ』のヨシヒコ役など、強烈キャラクターが多いですよね。現在は演者だけでなく、監督業でも活躍。ユニークで独特な世界観が大きく広がりつつあるようです」（同）

今後も、山田の感性が世界を唸らしていきそうだ。