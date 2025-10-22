こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2025年10月22日は、最大32時間再生できるJBLのワイヤレスイヤホン「WAVE BEAM」がお得に登場しています。

最大32時間再生＆Deep Bassサウンド。JBLのワイヤレスイヤホン「WAVE BEAM」が20％ポイントバック！

JBLの「WAVE BEAM」は、日常使いにちょうどいい完全ワイヤレスイヤホン。迫力の低音「Deep Bassサウンド」と最大32時間のロングバッテリーを搭載し、 デザインも快適性も妥協なし。

JBLらしい“音の厚み”を気軽に楽しめるアイテムが20％ポイントバックとお買い得です。

本商品は、約8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、豊かなでクリアな低音“Deep Bassサウンド”を楽しめる完全ワイヤレスイヤホン。EDMやヒップホップはもちろん、ポップスや映画鑑賞でも厚みのある音を楽しめます。

必要なときに環境音や生活音を取り込むアンビエントアウェア機能と、装着したまま会話ができるトークスルー機能を搭載。それぞれイヤホンの本体をタップするだけで切り替えが可能で、ショッピングなどの外出中や、使用中に声をかけられたときなどに便利です。

ロングバッテリーと快適な装着感で、通勤・リモートワークにも最適

JBLが独自に研究を重ねた「ショートスティック型デザイン」を採用。イヤーチップ使用のカナル型で耳の形にフィットしやすく、イヤホン本体は左右各約4.4gの軽量設計で長時間の使用でも快適です。

バッテリーはイヤホン単体で最大8時間、ケース併用で約32時間再生が可能。また、10分の充電で2時間の再生が可能な急速充電にも対応しているため、出かける前のわずかな時間でもすぐ使えるのも◎です。

生活防水レベルのIP54に対応。雨の日やワークアウト中も安心して使えるのも嬉しいポイントです。

JBLの「WAVE BEAM」は、Deep Bassサウンド・快適なフィット感・最大32時間再生と、日常で求めるスペックをしっかり押さえた完全ワイヤレスイヤホン。価格以上の音と快適さで、“ちょうどいい”ワイヤレスイヤホンを探している人にぴったりの1台です。

