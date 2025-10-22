パーカーより“こっち”かも！【Uniqlo U】スポーティにキマる♡「シャレ見えトップス」

コーデに抜け感が欲しいけど、カジュアルになりすぎるのは避けたい。そんな大人カジュアルコーデにぴったりなのが【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の「ハーフジップトップス」。スポーティさと洗練されたデザインが魅力です。ジーンズにもスラックスにも合いそうなので、ぜひチェックしてみて。

上品に仕上がる大人の抜け感セーター

【ユニクロ】「ダブルフェイスハーフジップセーター」\4,990（税込）

ダブルフェイス生地であたたかそうなセーターは、大人の秋冬コーデで活躍しそう。ハーフジップデザインで、カジュアルさの中にも上品さをキープ。ジップを開けてインナーを見せれば抜け感が出て、閉じれば洗練されたモードな印象に。カラーはこちらのオリーブのほか、ブラック・ナチュラル・ダークブラウンがラインナップ。

リラクシーなのに都会的な印象も

【ユニクロ】「ブラッシュドスウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

両面起毛で肌当たりよさそうな、スウェット素材のハーフジップシャツ。スポーティな雰囲気を持ちつつもパーカーよりきちんと感があり、シンプルなデザインと洗練されたダークトーンの色味が都会的。男女兼用サイズで、ゆったり着やすそうなシルエットもポイント。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M