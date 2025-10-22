『薬屋のひとりごと』がTVアニメ放送開始から2周年を迎え、新たにTVアニメ第3期とシリーズ初の劇場版が制作されることが発表されました。

本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が宮中で巻き起こる難事件に挑む物語。2023年に第1期、2025年に第2期を放送。第2期終了時に続編の制作が発表されていました。

■シリーズ初の劇場版は“完全新作ストーリー”

今回、その続編がTVアニメと劇場版であることが明かされました。

TVアニメ第3期は2026年10月より分割2クール（第1クール：2026年10月〜、第2クール：2027年4月〜）で放送予定。国を襲う災害の予兆、人々を惑わす謎の巫女（みこ）、そして壬氏に課せられた皇弟としての責務。物語の舞台を後宮から市井へ移し、猫猫と壬氏に新たな試練が訪れます。

■原作者・日向夏「書きました。書きましたよ」

劇場版はシリーズ初となり、2026年12月公開予定。ストーリー原案を原作者・日向夏さんが担当し、完全新作ストーリーとして制作されます。

今回の発表に原作者の日向夏さんは「第二期の最終回のとき『続編決定』とありました。皆さん、TVアニメ第三期か、それとも劇場版かともやもやしていたかと思います。なんとどちらもです。薬屋アニメも二周年を迎え、ファンの皆さま、支えてくれた皆さまのおかげだと思います。そんな皆さまの期待に応えるべく、第三期も劇場版も制作しております。二期からまたがらりと雰囲気を変えた三期。一期、二期以上に楽しめるよう制作サイドと共にがんばっております。TV三期は私はお手伝い程度でありますけど、劇場版は頑張りました。完全新作ストーリーです。書きました。書きましたよ。ネットにも書籍にも全く掲載されていないお話ですよ。他にも楽しい情報が盛りだくさんです。また皆さんと楽しみたいのでよろしくお願いします」とコメントしています。