¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÀçÂæÂç¡¦ÅÏîµ°ìÀ¸¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é³ð¤¦¡×Å¾¹»¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì·Ð¸³¤â¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤ò¶»¤Ë¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ø
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¤âºÇÂ®153Ò¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤ËËâµå¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁà¤ëÀçÂæÂç¡¦ÅÏîµ°ìÀ¸¡Ê21¡Ë¤À¡£¹â¹»¤ò°ìÅÙ¼¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤ºÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿±¦ÏÓ¤¬±¿Ì¿¤Î°ìÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀçÂæÂç¡¦ÅÏîµ°ìÀ¸¡¡Å¾¹»¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì·Ð¸³¤â¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤ò¶»¤Ë¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ø
¹â¹»Å¾¹»¤âÆ±µéÀ¸¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±ÀçÂæÂç¤Ø
¾®³Ø¹»1Ç¯¤ÎÅß¤Ë¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÏîµ¡£ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å±Ë¡¢ÂÎÁà¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢Î¦¾å¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¶¥µ»¤â¤µ¤é¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîµå¤Ê¤Î¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ã¤ÆÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÆ»¶ñ¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È·ë¹½Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î´«¤á¤ÇÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÎÆüÂçÆ£Âô¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯½©¤ËÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ØÅ¾¹»¤·¤¿¡£¡ÖÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢BBC¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦GXA¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¹â¹»3Ç¯¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¥×¥íÆþ¤ê¤Ï³ð¤ï¤º¡£Íî¤Á¹þ¤àÅÏîµ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÆ±¤¸ÀçÂæÂç¤Ë¿Ê¤àÆ±µéÀ¸¤Îº´ÌîÎçÌï¡ÊÀçÂæÂç4Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¿ÊÏ©¤È¤«¤É¤³¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÅÏîµ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È»Õ¾¢¤ÎÂ¸ºß
ÀçÂæÂç¤Ç¤ÏÀçÂæÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç1Ç¯½Õ¤«¤éÅÐÈÄ¡£3Ç¯»þ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ®¤Ï148Ò¤«¤é153Ò¤Ë¡£¡Ö150Ò¤òÅê¤²¤ëÊÑ²½µå¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£ÅÏîµ¤Ï°ìÈÖ¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¼ï¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµó¤²¤ë¤Û¤ÉÊÑ²½µå¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø2Ç¯¤Î½Õ¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÄÚ°æ½Ó¼ùÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÑ²½µå¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÏîµ¤Îº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÅÏîµ¤¬¡È»Õ¾¢¡É¤ÈÊé¤¦ÀîÏÂÅÄÍªÂÀ¡Ê24¡¢»°É©½Å¹©East¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀçÂæÂç¤Ç¤Ï2³ØÇ¯¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÀîÏÂÅÄ¤È1Ç¯´Ö¤Û¤ÉÌîµå¥Î¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡×¤ÈÅÏîµ¤Ï´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í´ÖÀ¤ÏÁ´¤¯³ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë²¸ÊÖ¤·¡×·Ð¸³¤òÎÏ¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éÆâ¤ËÈë¤á¤¿Æ®»Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬³èÌö¤·¤ÆÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¼«¤é¤Î»Ñ¤Ç¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅÏîµ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Æ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö1²ó¹â¹»¤ò¼¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Î´õË¾¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌ´¤òÄü¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é³ð¤¦¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¢£ÅÏîµ°ìÀ¸¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë
2003Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¿ÈÄ¹172cmÂÎ½Å75Ô¡£¾®³Ø1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤ÏÆüÂçÆ£Âô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤âÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤ËÅ¾¹»¡£¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢BBC¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦GXA¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤â¹â¹»3Ç¯¤Ç»ØÌ¾Ï³¤ì¡£ÀçÂæÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï6»î¹ç¤Ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.27¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£24Ç¯¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ï22Ç¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡¢24Ç¯¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£