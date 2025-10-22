プロ野球｢ソフトバンク｣元監督で野球解説者の秋山幸二さんの娘で、リポーター・スポーツキャスターとして活躍する、秋山真凜さんが自身のインスタグラムを更新。女児を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 秋山幸二さん娘・秋山真凜 】 女児出産を報告 「Welcome to the world, baby girl」





秋山さんは、「Welcome to the world, baby girl」と綴り、赤ちゃんの小さな手を握った画像を投稿しました。秋山真凜さんは、去年6月、プロゴルファーの杉本エリック選手との結婚を発表しています。







秋山真凜さんは、特技は英語、韓国語で、同時通訳の経験も。ベストスコア69を記録した中学時代からプロゴルファーを目指し、全国を転戦。上智大国際教養学部では、英語の講義で国際経済や経営学を学ぶ。独学で修得した韓国語もほぼ完璧。2018年秋から、テレビや映画に出演する外国人タレントの同時通訳も務めてきた。プロ野球｢ソフトバンク｣元監督で野球解説者の秋山幸二氏の娘です。





【担当：芸能情報ステーション】