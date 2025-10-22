木曜日の日中は広い範囲で晴れ間が戻り、水曜日より気温が高くなる所が多いでしょう。冬の気温になった関東も寒さが緩みそうです。一方で、南西諸島では雨の強まる所がある見込みです。

朝は西日本や東日本の太平洋側で雲の広がる所がありますが、日中は高気圧に覆われて西日本から東北にかけて広い範囲で日差しが戻りそうです。西日本から東北は夜にかけて広い範囲で晴れて、たまった洗濯物も片付きそうです。ただ、九州では日中も一部、雨雲のかかる所がある見込みです。

また、南西諸島では前線や熱帯低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、大雨となっている所があります。木曜日も前線の影響で雨が降り、局地的に雨脚の強まる所があるでしょう。北海道も雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がある見込みです。

日差しが戻る西日本から東北は水曜日より気温が上がり、西日本や東日本は20℃前後の所が多くなりそうです。水曜日は冬の寒さになった関東も18〜20℃くらいまで上がる所が多く、寒さが緩みそうです。ただ、関東は朝の気温が10℃前後まで下がるため、朝は暖かくしてお出かけください。西日本は25℃くらいまで上がって夏日になる所もある見込みです。一方で、寒気の影響で北海道や東北北部はあまり気温が上がらず、北海道は10℃前後、東北北部は15℃に届かない所もあるでしょう。

◆木曜日の各地の予想最高気温

札幌 :11℃ 釧路 :12℃

青森 :13℃ 盛岡 :15℃

仙台 :17℃ 新潟 :18℃

長野 :18℃ 金沢 :20℃

名古屋:21℃ 東京 :20℃

大阪 :21℃ 岡山 :23℃

広島 :24℃ 松江 :21℃

高知 :24℃ 福岡 :24℃

鹿児島:23℃ 那覇 :30℃

この先もしばらく南西諸島では雨の降る日が続く所がありそうです。西日本から北日本は金曜日も晴れ間の出る所が多くなるでしょう。