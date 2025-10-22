ＤｅＮＡのスカウト会議が２２日、神奈川・横浜市内で行われ、終了後、長谷川竜也編成部長と相川亮二監督が報道陣に対応した。

長谷川編成部長は、１位指名選手については「いくつかの選択肢については絞りましたが、まだ決まっていない。明日当日集まって、そこで最後決められたら」とし明言せず。

補強ポイントについても「いろんなパターンで。どの選手も魅力的な選手ですし、このベイスターズという球団のドラフト１位という称号を背負うに選手に、ふさわしい選手なんじゃないかなという選手に絞りました」と投手、野手などのポジションなどについても一切明らかにしなかった。

また、１位が競合した場合には、相川亮二新監督が引く。この日の会議出席が指揮官として“初仕事”となった相川監督は、「左手で引きたい。なぜならば、素晴らしい投手の球を受けてきた左腕なので。その左腕で引きたい」と気合を込めた。

また、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手がリストに入っているか否かについて、長谷川編成部長は「ちょっと個別の選手の名前は、ドラフト前は控えさせていただいています」と明言は避けた。