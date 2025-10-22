BE:FIRST＆ENHYPEN・KAWAII LAB.＆KiiiKiiiが日韓コラボ、Number_iがトリ「MUSIC EXPO LIVE 2025」東京ドームに豪華アーティスト集結【見どころ】
【モデルプレス＝2025/10/22】11月3日、東京ドームにグローバルに活躍する12組のトップアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届ける大型イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」。この記事では、音楽で熱狂に包まれる同ライブの見どころを伝える。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティストタイムテーブル
今回のイベントでは、CORTIS（コルティス）が初来日・日本初パフォーマンス。さらに、グローバルにヒット曲を連発し躍進を続けるTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が代表曲から最新曲までを詰め込んだスペシャルセットリストを披露予定だ。
そして今年の音楽シーンを席巻した新星・HANA（ハナ）が、東京ドームのステージに初めて立つ。デビュー4周年を迎えるBE:FIRST（ビーファースト）は、記念日当日の特別なステージを披露。また、デビュー5周年を迎えるENHYPEN（エンハイプン）との夢のコラボパフォーマンスも決定し、ここでしか見られない瞬間が実現する。
そんなイベントのトップバッターを飾るのは、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めるKAWAII LAB.（カワイイラボ）。FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）、SWEET STEADY（スウィートステディー）、CUTIE STREET（キューティーストリート）が集結し、話題沸騰中のKiiiKiii（キキ）との日韓ガールズグループスペシャルコラボステージでもステージを華やかに彩る。タイのT-POPシーンを代表する4EVE（フォーイブ）の登場も注目が集まる。
ライブのラストを飾るのは、圧倒的人気、圧倒的実力、そのパフォーマンスで注目を集めるNumber_i（ナンバーアイ）。まさに、アジアから世界へと音楽の絆を広げる豪華なラインナップだ。 ジャンルも国境も越えた多彩なアーティストのパフォーマンスを一度に楽しめる、まさに“音楽の博覧会（エキスポ）”。 それぞれのアーティストの世界観をたっぷりと堪能できる、充実のステージ構成となっている。この日、この場所でしか体験できない、最高の瞬間を、世界中の音楽ファンが待ち望んだ一夜となりそうだ。（modelpress編集部）
・イベント名：MUSIC EXPO LIVE 2025
・開催日：2025年11月3日（月・祝）
・公演時間 開場／14：00 開演／16：00
※開場・開演時間は変更になる場合あり
・会場 東京ドーム（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61）
BE:FIRST（6人で出演）／CORTIS／ENHYPEN／HANA／KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）／KiiiKiii／Number_i／TOMORROW X TOGETHER／4EVE
【Not Sponsored 記事】
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」豪華アーティスト集結
◆開催概要
◆出演アーティスト（アルファベット順）
