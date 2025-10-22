PFUが開発・販売する高性能コンパクトキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、高速タイピング性と静粛性に優れた「HHKB Professional Classic Type-S」を、PFUダイレクトにて2025年10月21日に発売しました。実売価格は3万1900円（税込）。

「HHKB Professional Classic Type-S」（白／日本語配列）

記事のポイント 初代モデルのフォルムをオマージュした電池不要のミニマルなデザインが特徴。有線（USB）接続専用なので、電池を気にせず使えます。好みに合わせてカスタマイズできるキーマップ変更ツールにも対応しています。

有線接続のみ対応のシンプルな構成である「Classic」に、最上位モデルと同じ打鍵感で静粛性に優れたキー構造“Type-S”を採用。キー駆動部のかみ合わせをよりタイトにすることにより、キー押下時のブレを極限まで抑え打ち損じを低減します。

また、押下圧（45g）とキーストローク（3.8mm）のバランスを最適化し、しなやかで心地よいキータッチはそのままに、より軽快なタイピングが可能。キー内部に緩衝材を取り入れることで打鍵音を30%低減しています（同社規定の測定方法による）。

電池不要で、筐体も極めてミニマルなHHKBの原点のフォルムをそのままに継承しています。

↑接続は両端ともUSB-C。

本体は従来の英語配列に加え、日本語配列をラインナップに追加。本体色はそれぞれ墨・白・雪の3色、計6モデルが用意されます。

また、「HHKB Professional Classic Type-S」はキーマップ変更ツールにも対応し、ユーザーの好みに合わせて使い勝手を高めることが可能です。

なお、本商品の投入にあわせ、Professionalシリーズのラインナップを刷新。すべてのモデルでキー構造を高速タイピング性と静粛性に優れた“Type-S”に統一しています。

PFU 「HHKB Professional Classic Type-S」 発売日：2025年10月21日 実売価格：3万1900円（税込）

The post 最上位の打鍵感を3万円台で。音も静かなHHKBの新スタンダード「Classic Type-S」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.