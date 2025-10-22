¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¸ì¤ë¡¡¡Ö»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È»²Àï¡×¢«´Ö°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÌðÂô±ÊµÈ¡£1972Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1975Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Ç¤Ê¤ó¤È¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤â¡ÖÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾¯¡¹¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È±Ê¤Á¤ã¤ó°¦¡É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¶Ê¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤âÌ¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥ª¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉþÁõ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ä¥ó¥¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÈÖÄ¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇò¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¥·¥ã¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤Î¥Ï¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¥Þ¥ê¥ó¡£¤È¤³¤í¤¬µÕ¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿Æ±ÒÂâ¤Î1¿Í¤¬¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢±Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¥³¡¼¥ë¤¬Â³¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Þ¥ê¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎCM¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤«¤é¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ê¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãø½ñ¡ØÀ®¤ê¤¢¤¬¤ê¡Ù¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Þ¥ó¥µ¤â¡¢¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤¬·¯Î×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿À¤ÎÎÎ°è¤Î¿Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤ËÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ê¿Í¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢¡Ö²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÄ¶Á°¸þ¤¤Ê¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
