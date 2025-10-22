30分経っても「トイレから戻ってこない」バイト。聞こえてくるゲーム音 → 見かねた店長がピシャリ

パート勤務している友人のスーパーでは若いアルバイトが増え、職場も活気づいています。でも気になることも。一人だけ、『トイレが異常に長い』アルバイトさん。一体トイレで何をしているのか……。友人が体験談を語ってくれました。

よくトイレに行くアルバイトさん

私はスーパーでパートとして働いています。最近は学生さんや20代の若い人がアルバイトとして増えてきました。

若い子は続くかな……と心配していましたが、一生懸命メモを取ったり、質問してくれる人も多くてこちらも励まされています。

しかし、一人だけどうしても気になる人がいました。Aさんという20代の女性です。

その後Aさんは目立ってサボることはしなくなりましたが、数か月後に辞めていったそうです。

堂々とサボって、しかもバレていないと思っていたとはすごい人がいたものですね。

【体験者：60代・女性パート、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ねこの

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。