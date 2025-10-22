

tiny desk concerts JAPAN「STUTS with friends」（C）NHK

プロデューサー・トラックメイカーのSTUTSがオーガナイズする『tiny desk concerts JAPAN

STUTS with friends』（NHK総合10月27日 0時55分〜）の放送が決定した。

【写真】「STUTS with friends」収録の模様

NHKオフィスという親密な空間から届けられる「tiny desk concerts JAPAN」に今注目を集めるプロデューサー・トラックメイカーのSTUTSが登場。MPCプレイヤーとして「MUSIC AWARDS JAPAN」のオープニングアクトを飾り、自身が手がけた「99 Steps feat. Kohjiya, HanaHope」がCM曲として大きな話題を呼ぶなど、日本のHIP HOPシーンを牽引する存在であるSTUTS。

彼が今回オーガナイズするのは、ジャズ、クラシック、ポップスを自在に横断するバンドメンバーにストリングス。そして STUTS が愛するシンガー、ラッパーたち。Yo-Sea、NENE、Kohjiya、Daichi Yamamoto、Campanella、Ryugo Ishida、SANTAWORLDVIEW、仙人掌、鎮座 DOPENESS、butaji、Maya Hatch。個性豊かな彼らがSTUTSのMPCで生み出されるビートに歌とラップで呼応する。

ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の主題歌「Presence」で見られたように、異なるアーティストと対話しながら楽曲を更新していくSTUTSのスタイルは、今回のステージでも存分に発揮され、シンガー、ラッパー、そしてバンドメンバーたちと化学反応を起こしながら、今の日本のHIPHOPシーンの豊かさを描き出す。披露される８曲は、番組史上最大規模の出演者数のエネルギーを集約させた番組だけのSPアレンジ。

tiny desk concertsとは

tiny desk concerts JAPAN「STUTS with friends」放送予定

アメリカ発、世界中が夢中になる音楽プラットフォーム。BTS やテイラー・スウィフトも出演してきたこのステージに、今、日本のアーティストたちが続々と挑んでいる。NPR オフィスの“小さな机”でのライブから始まり、いまや“リアルな音楽”を届ける、世界最高の場所に。その日本版「tiny desk concerts JAPAN」をNHKが制作・放送している。【国際放送】 NHKワールド JAPAN10月26日（日）11時10分-11時39分、19時10分-19時39分10月27日（月） 0時10分-0時39分、6時10分-6時39分番組HP https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/【国内放送】総合テレビ10月27日（月）0時55分〜01時24分 ※10月26日（日）深夜番組HP https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-KXVP6WG6VM＜出演＞MPC/Syn/Vo：STUTSCb：岩見継吾Pf：高橋佑成Gt：仰木亮彦Dr：吉良創太Sax/Fl：武嶋 聡Vl：須原 杏Vl：町田 匡Vc：林田順平Vo/Cho：Maya HatchVo/Cho：butaji＜Guest＞Yo-SeaNENEKohjiyaDaichi YamamotoCampanellaRyugo IshidaSANTAWORLDVIEW仙人掌鎮座 DOPENESS