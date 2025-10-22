「tiny desk concerts JAPAN」最大出演者数20人「STUTS with friends」放送決定
tiny desk concerts JAPAN「STUTS with friends」（C）NHK
プロデューサー・トラックメイカーのSTUTSがオーガナイズする『tiny desk concerts JAPAN
STUTS with friends』（NHK総合10月27日 0時55分〜）の放送が決定した。
NHKオフィスという親密な空間から届けられる「tiny desk concerts JAPAN」に今注目を集めるプロデューサー・トラックメイカーのSTUTSが登場。MPCプレイヤーとして「MUSIC AWARDS JAPAN」のオープニングアクトを飾り、自身が手がけた「99 Steps feat. Kohjiya, HanaHope」がCM曲として大きな話題を呼ぶなど、日本のHIP HOPシーンを牽引する存在であるSTUTS。
彼が今回オーガナイズするのは、ジャズ、クラシック、ポップスを自在に横断するバンドメンバーにストリングス。そして STUTS が愛するシンガー、ラッパーたち。Yo-Sea、NENE、Kohjiya、Daichi Yamamoto、Campanella、Ryugo Ishida、SANTAWORLDVIEW、仙人掌、鎮座 DOPENESS、butaji、Maya Hatch。個性豊かな彼らがSTUTSのMPCで生み出されるビートに歌とラップで呼応する。
ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の主題歌「Presence」で見られたように、異なるアーティストと対話しながら楽曲を更新していくSTUTSのスタイルは、今回のステージでも存分に発揮され、シンガー、ラッパー、そしてバンドメンバーたちと化学反応を起こしながら、今の日本のHIPHOPシーンの豊かさを描き出す。披露される８曲は、番組史上最大規模の出演者数のエネルギーを集約させた番組だけのSPアレンジ。