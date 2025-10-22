湿地で羽を休めるコウノトリ。（９月２８日撮影、済南＝新華社配信）

【新華社済南10月22日】中国山東省東営市墾利区にある黄河三角洲国家級自然保護区は、東アジア・オーストラリア地域と西太平洋の二つのフライウエー（渡り鳥の移動経路）に属する。世界的な渡り鳥保護の重要地域で、「鳥類の国際空港」と呼ばれる。毎年秋から冬にかけて渡り鳥数百万羽が立ち寄り、壮大な光景が繰り広げられる。

「中国の黄海・渤海湾沿岸の渡り鳥保護区群（第2段階）」が昨年、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録され、同市の黄河河口生息地も保護区の一つとなった。「東営で鳥の群れを見る」ことは、今や秋冬の新たな観光の目玉となっている。

同市野生動物保護協会（東営市観鳥協会）の責任者、郭建三（かく・けんさん）さんによると、今年の国慶節連休には、多くの野鳥観察愛好家が夜明け前から撮影機材を設置し、感動的な瞬間を捉えようと待ち構えていたという。

湿地で餌を探すコウノトリ。（２０２４年１１月１４日撮影、済南＝新華社配信）

黄河河口の近海干潟では、赤く色付いたホソバハママツナが見頃を迎え、葉陰では渡り鳥が羽を休め、のんびりと餌を探していた。塩類・アルカリ土壌に根を張るこの強靭（きょうじん）な植物は、土壌の塩分濃度を低下させ肥沃度を高めるほか、底生生物に養分を与える。旺盛な成長ぶりから、黄河河口の生態系が持続的に改善していることがうかがえる。

保護区内の植生被覆率は55.1％に達し、中国沿岸部で最大の新生湿地自然植生区となっている。区内では野生動物1633種、植物685種が確認されており、毎年200種以上の渡り鳥が繁殖し、羽を休め、越冬する。

昨年11〜12月に保護区内にある風景区「黄河河口生態旅游区」を訪れた観光客は前年同期比43.5％増の延べ8万6700人、観光収入は64.7％増の427万1800元（1元＝21円）だった。東営市旅游発展振興センター宣伝普及科の劉楊（りゅう・よう）科長は「今年は新たに厳選した野鳥観察コースを3本設置した。多くの愛好家により豊かな野鳥観察を体験してもらいたい」と語った。（記者/袁敏）