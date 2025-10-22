

旭川駅立売商会／道産ひらめと色彩弁当

海の幸やスイーツなど北海道の食の魅力を味わえる催しが22日、岡山市の天満屋岡山店で始まりました。

「北海道の物産と観光展」では、期間中、約1800種類のグルメやスイーツなどを楽しめます。

「道産ひらめと色彩弁当」（3240円）は、北海道産のひらめに加えて赤えびやサーモン、うになど8種類の彩り豊かな海の幸を堪能できます。

肉の食感や風味にこだわったハンバーガーショップ。細かくひいた豚肉と北海道産の牛あらびき肉を混ぜ合わせ、オリジナルの香辛料で香り付けしています。

（記者リポート）

「今回の物産展限定のラクレットチーズバーガー（1600円）です。北海道標茶町のチーズ工房に特別に作ってもらったラクレットチーズを使っているんだそうです。すごくパティがゴロゴロとしていて肉を食べているという感じがします。そしてラクレットチーズが濃厚で肉とチーズ、このふたつで北海道の魅力を味わえますね」

スイーツも充実しています。北海道の甘いカボチャをクリームに使った生ドーナツ（486円）。隠し味に白あんを使っていて、濃厚ですがさっぱりした味わいです。

（小樽コンシェルジュ／兼平祐弥さん）

「今回の北海道物産展に来ていただいて、北海道でも並ばないと食べられないような魅力が詰まったグルメをぜひ岡山で堪能していただければと思います」

「北海道の物産と観光展」は11月10日まで開かれています。