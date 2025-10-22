滋賀県醒井養鱒場が、「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」イベントを2025年11月22日(土)に開催します。

専門職員の指導のもと、貴重なニジマスの採卵を体験し、自分で採った卵でオリジナルイクラ丼を作って味わえる特別な企画です！

事前予約制で、各回定員16名となっています。

滋賀県醒井養鱒場 イベント「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」

紅葉が美しい滋賀県醒井養鱒場で、採卵がピークを迎える時期に開催される体験イベント！

養鱒場ならではの貴重な採卵体験を通じて、命の恵みを学び、味わうことができます。

昼食には自分で採った新鮮な卵で作るイクラ丼と、大アマゴのぶつ切り汁が用意され、食育にもつながる内容です☆

「ニジマスの採卵体験と生しぼりイクラ丼を味わう」

開催日時：2025年11月22日(土)

1回目 10:30〜11:30

2回目 11:30〜12:30

3回目 12:30〜13:30

開催場所：醒井養鱒場内 採卵場およびせせらぎ休憩所 (滋賀県米原市上丹生1570)

定員：各回16名 (事前予約制)

料金：

高校生以下および滋賀県内在住の65歳以上 3,000円

大学生 3,340円

大人 3,570円

※すべて税・入場料込み

※駐車場料金は別途

申込方法：URL https://forms.gle/fcNAcj7r2sd6BHyX6

※小学生以下は保護者と一緒にご参加ください。(未就学児で見学のみは無料)

※高校生以下・大学生・県内在住の65歳以上の方は、証明できるものをご用意ください。

主催・問い合わせ：滋賀県醒井養鱒場／TEL：0749-54-0301(8:30〜17:00、水曜定休)

紅葉が見頃を迎える醒井養鱒場で、特別な体験ができるイベントです！

専門職員の指導を受けながら、参加者自身の手でニジマスの採卵に挑戦できます。

体験後は、採れたての新鮮な卵をごはんに乗せて「オリジナルのイクラ丼」を作成！

さらに、「大アマゴのぶつ切り汁」も一緒に味わえる、贅沢な昼食が待っています。

体験や食事の前後には、大自然に囲まれた養鱒場内を散策したり、釣り堀で釣りを楽しんだりすることも可能です。

秋色に染まる醒井養鱒場の美しい自然の中で、普段はできない貴重な採卵体験！

自分で採ったばかりの新鮮なイクラで作る丼は格別の味わいです！

命のつながりを感じられる、思い出に残る一日となるでしょう。

滋賀県醒井養鱒場で開催される「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」イベントの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分で採った卵でオリジナルイクラ丼を作って味わえる！滋賀県醒井養鱒場 イベント「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」 appeared first on Dtimes.