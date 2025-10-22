ゲストはバービーや婚活アドバイザーの植草美幸！東京都 イベント「TOKYO結婚おうえんフェスタ」

東京都は、結婚や婚活に関心がありながら、なかなか一歩を踏み出せない方を後押しするため、「TOKYO結婚おうえんフェスタ」を開催します！

開催日は2025年11月22日(土)で、会場は有楽町駅前広場と東京交通会館です。

タレントのバービーさんや婚活アドバイザーの植草美幸さんをゲストに迎え、様々な企画が実施されます。

「TOKYO結婚おうえんフェスタ」は、結婚について前向きに考えるきっかけとなる楽しいイベントです。

ステージトークショーのほか、婚活に役立つ体験ブースや、プロのアドバイスがもらえる企画など、盛りだくさんの内容！

参加は無料で、気軽に立ち寄ることができます☆ (※一部セミナーは事前申込制)

ステージイベント

開催場所：有楽町駅前広場

時間・ゲスト：

13:00〜13:40 オープニングトークステージ (ゲスト：バービーさん)

16:00〜16:20 ミニトークショー (ゲスト：植草美幸さん)

有楽町駅前広場の特設ステージでは、豪華ゲストによるトークショーが開催されます。

オープニングにはタレントのバービーさんが登場！

夕方には、婚活アドバイザーとして著名な植草美幸さんによるミニトークショーも行われます。

婚活・結婚おうえんコーナー

開催場所：有楽町駅前広場

時間：12:30〜17:00

※体験・参加型コンテンツは当日先着順受付

有楽町駅前広場では、自由に閲覧できる展示コーナーに加え、婚活・結婚関連団体のプロによる体験・参加型コンテンツが実施されます！

・(一社)日本結婚相手紹介サービス協議会「お試し結婚相談所」

結婚相談所のプロの相談員に、婚活に関する疑問や悩みを気軽に相談できます。

・(公社)日本ブライダル文化振興協会「ヘアアレンジ＆撮影体験」

婚活映えするヘアアレンジと、プロのカメラマンによるフォト撮影を体験できるブースです。

・(一社)未来ウエディングJAPAN「パネル展示＆ぱしゃすなっぷ」

結婚決断リアリティ番組「さよならプロポーズ」のパネル展示のほか、プリクラ感覚で楽しめる「ぱしゃすなっぷ」も設置されます。

・(一社)恋愛・結婚マッチングアプリ協会

動画を通してマッチングアプリの紹介が行われます。

婚活アドバイスカプセルコーナー

開催場所：有楽町駅前広場

時間：12:30〜17:00

婚活アドバイザー植草美幸さんと、婚活コーディネーター荒木直美さんの2名からのアドバイスメッセージがもらえるカプセルコーナー！

楽しみながら婚活のヒントを得られます☆

・植草美幸さん監修「今日の婚活ミッションカプセル」

・荒木直美さん監修「婚喝！おうえんカプセル」

セミナー「植草美幸式婚活テクニック〜一から学ぶ婚活学〜」

開催時間：14:00〜14:40

開催場所：東京交通会館3Fグリーンルーム

講師：植草美幸さん(東京・青山の結婚相談所マリーミー代表)

参加費：無料

参加方法：会場参加は事前申込制 ※下記特設サイトより申し込み

特設サイト： https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/kekkon_ouen/

婚活アドバイザーの植草美幸さんによる特別セミナーも開催されます。

婚活のプロから直接テクニックを学べる貴重な機会です！

会場での参加を希望する場合は、事前の申し込みが必要です。

豪華ゲストのトークショーから、プロによる実践的なアドバイスや体験コーナーまで、婚活への第一歩を楽しく踏み出せる企画が満載！

結婚や婚活に関心のある方はもちろん、どなたでも気軽に楽しめるイベントです。

有楽町で、未来につながる素敵な出会いやヒントを見つけてみませんか。

東京都主催の婚活イベント「TOKYO結婚おうえんフェスタ」の紹介でした。

