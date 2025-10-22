¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ËãÌôÃµÃÎ¸¤¤Î³èÌö¤Ë´¶Æ°¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê24Æü¸ø³«¡Ë¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¡¢¤¢¤¹23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ø¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡õ¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡ª¿åºÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¿©¤¤»ß¤á¤íSP¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»³ÅÄ°ÉÆà¤¬´¶Æ°¡ªÌÚÂ¼Úå¤¬±é¤¸¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹
¡¡¿Íµ¤´ë²è¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿ÍÁÈ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÂÚºß´ü´Ö¤¬Ã»¤¤2¿Í¤ÎÌÜÅª¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ëã¸¤È¿±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÀµÌôÊª¤äÇúÈ¯Êª¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÃµÃÎ¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¸¡ººµ¡´ï¡ÖTDS¡×¤âÈ¿±þ¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÙÊª¤ÎÃæ¿È¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤â°Û¾õ¤Ê¤·¡£É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÏÉ½¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½÷À¤âÌ¯¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¡ºº¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¼¡Âè¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î½ê»ýÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»¨²ß¡Ê¥Ý¡¼¥Á¡Ë¡¦ÎäµÑ¥¸¥§¥ë¥·¡¼¥È¡¦ÂÎ²¹·×¡¦¥«¥×¥»¥ëÌô¡¦¥¶¥¯¥í¥¸¥å¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¹á¿ÉÎÁ¤ÎÃæ¤ËÌ©Í¢ÉÊ¤ò±£¤¹¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥²¥¹¥È²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Èø¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£VTR¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ÷¤¤¤¬¤¤Ä¤¤¤â¤Î¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¶¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËãÌôÃµÃÎ¸¤¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤Ç¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÌÚÂ¼ÚåÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹ÌÚÂ¼¤Î´Ñ»¡´ã¤òÀä»¿¡£Æ±¤¸¤¯²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë²òÅú¤¹¤ëËÙÌ¤±ûÆà¤âÆÈÆÃ¤ÎÃå´ãÅÀ¤Ç¡ÈÆÍÇË¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦Èø·Áµ®¹°¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ËÊ±¤¹¤ë¡ÖÆÍÇË»ÔÌò½ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¹ë±«Èï³²¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¹ë±«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ®Ãæ¤ÇÅÚº½¤¬Ê®½Ð¡£Àî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¤ÆÄéËÉ¤Ë¶¯¤¤¿å°µ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÄéËÉ²¼¤ÎÃÏÃæ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÀî¤Î¿å¤¬ÃÏÉ½¤Ø¤ÈÊ®½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤¤¿¡£¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÅÚÇ¹ÂÞ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄéËÉ¤Î·è²õ¤òËÉ¤´¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤¬¿Í´Ö¤ÎÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ½±¤¤³Ý¤«¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»³ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò1ËÜ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ×¾ì´¶¡×¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ä3¿Í¤Î±éµ»¤òÀä»¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼Â¼¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤¬¡Ö±éµ»¤¬¤â¤¦Æü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¶µ¼ø¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡×¤È»¿Æ±¡£º£²ó¤ÏÂç³Ø¤ÇÃÏÈ×¹©³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¼Á¸¦µæ²È¤ËÊ±¤¹¤ëÂ¼¾å¤¬¤É¤ó¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
