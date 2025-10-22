º£°æÈþ¼ù¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤È¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¡×10¡¦29ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡NHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡ÙÊüÁ÷¶Ê
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Îº£°æÈþ¼ù¤¬²Î¤¦NHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Î¿·¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤È¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¡×¤¬¡¢10·î¤«¤é¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Æ±¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×23ºÐÌ¼¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤Ë¤¸¤àÉÛÂÞÆÒÂÙ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢º£°æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯·Þ¤¨¤ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ËÀè¶î¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£É×¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ºî»ì¤ò´äÎ¤Í´Êæ¡¢ÊÔ¶Ê¤ò²ÏÌî·½¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ä¹Ç¯º£°æ¤ÎºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Àº±Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÎ¾¿Æ¤È½Ð¤«¤±¤¿¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¤Îµ²±¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢º£°æ¤Î·Ú¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¸½ºß¡¢NHK E¥Æ¥ì¤äNHKÁí¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ëÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
