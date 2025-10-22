クロワッサンとマフィンを融合！100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake

株式会社結心が、北海道クロフィン専門店「発酵ミルクバター本舗」とチョコレート専門店「TonyBake」のコラボレーションによる新店舗「100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake」をオープン！

2025年10月24日(金)より、神奈川県厚木市の厚木ミロード(1) 地下1階にて、100日間限定で営業します。

北海道発の人気2ブランドが贈る、進化系スイーツ「クロフィン」専門店です。

100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake

北海道札幌に本店を構える「Tony Bake」は、「チョコが売っていないチョコ専門店」として、「100日だけのチョコクロワッサン」など話題性のある限定ブランドを展開してきました。

同じく北海道札幌にあるクロフィン専門店「発酵ミルクバター本舗」との初のコラボレーションが実現！

クロワッサンとマフィンを融合させた進化系スイーツ「クロフィン」を、Tony Bake独自の製法でアレンジし、100日間限定で提供します。

オープンと同時に閉店へのカウントダウンが始まる、特別なスイーツ体験をお楽しみください☆

「クロフィン」とは

クロフィンとは、クロワッサンとマフィンをかけ合わせた新感覚スイーツ。

オーストラリア発祥ののち、ニューヨークや韓国で大ブームを巻き起こしました。

外はサクッと香ばしく、中はふんわりと軽やか。

その独特の食感と可愛らしいビジュアルがSNSを中心に人気を集めています！

素材へのこだわり

クロフィンには、北海道興部町にある創業116年の牧場「パインランドデーリィ」の「発酵ミルクバター」と、100％北海道産小麦を使用しています。

「発酵ミルクバター」は、バターミルクを乳酸菌で発酵させた軽やかな発酵乳で、ほんのりとした酸味と芳醇な香りが特長。

焼き上げることでコクと香ばしさが一層引き立ちます。

クロワッサン生地をマフィン型に入れ、くるりとねじり裏返すように焼き上げた独自製法により、サクサク×ふんわりの軽やかな食感を実現しました！

ミルク

価格：400円

王道の逸品！

中に詰まった濃厚なミルククリームが、発酵ミルクバター香る生地と相性抜群です。

ショコラ

価格：450円

カスタードクリームに甘さ控えめのチョコレートを合わせました。

ザクザクのチョコチップが良いアクセントになっています。

ホワイトキャラメル

価格：450円

カスタードクリームと濃厚なホワイトチョコレートの組み合わせ。

キャラメルクランチのほろ苦さが、チョコレートの甘さを引き立てます。

抹茶あん

価格：450円

粒あんと芳醇な味わいの抹茶チョコレートを合わせました。

北海道産小豆を使用した甘さ控えめの粒あんと、抹茶が奏でる和のハーモニーを楽しめます。

フレーズ

価格：450円

イチゴフィリングとストロベリーチョコレートの組み合わせ。

つぶつぶ食感と甘酸っぱさがたまらない、苺を贅沢に使用した逸品です！

店舗情報

店舗名：Tony Bake 神奈川厚木店

(100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake)

所在地：神奈川県厚木市泉町1-1 厚木ミロード(1) 地下1階

オープン日：2025年10月24日(金)

営業期間：100日間限定

営業時間：10時00分〜20時00分 ※完売次第終了

定休日：不定休

Instagram： @tonybake_chocolate_k.atsugi

北海道の厳選素材で作られた、サクサク×ふんわりの新食感クロフィン。

見た目も可愛らしく、手土産にもぴったりです。

100日間だけの特別な味わいを、ぜひこの機会に体験してみてください！

神奈川県厚木市の厚木ミロードにオープンする「100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake」の紹介でした。

