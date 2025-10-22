石田ゆり子、一番好きな季節は秋「喫茶店で永遠に本を読みたい」 真っ白なニットでイベント登場
俳優の石田ゆり子が21日、都内で行われたファッションブランド・ブルネロ クチネリの来⽇記念レセプションに出席。同ブランドの最新秋冬コレクションを身にまとって来場した。
石田はカシミヤの真っ⽩なスリーブレスニットを着用して登場。「ラグジュアリーで、とても着やすい贅沢なコーディネート」と話し、同ブランドの洋服を普段も使っていると明かした。
【全身ショット】バッグがオシャレ！白い装いの石田ゆり子
“秋”をどう楽しんでいるか？の質問には「⼀番好きな季節です。好きな喫茶店に⾏って、⼀番好きな本を持って永遠と読むことをしたい」と答えた。
レセプションには石田のほか、渡辺謙、⼩雪、杏、Kis-My-Ft2の玉森裕太、⼤政絢、森星らが同ブランドの最新秋冬コレクションを身にまとって来場した。
■石田ゆり子コメント
――本⽇着⽤しているファッションのポイント、お気に⼊りのアイテムは？
ブルネロ クチネリらしいカシミヤの真っ⽩なスリーブレスニットを着⽤しています。ラグジュアリーで、とても着やすい贅沢なコーディネートだなと思います。ブルネロ クチネリのお洋服が⼤好きで、普段も度々着⽤させていただいています。
――２０２６春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
このようなファッションプレゼンテーションを拝⾒したことがあまりないので全てが楽しみですが、特にどんなテーマなのか楽しみにしています。
――芸術の秋、⾷欲の秋、スポーツの秋。秋をどのように楽しんでいますか？
秋⽣まれなので⼀番好きな季節です。好きな喫茶店に⾏って、⼀番好きな本を持って永遠と読むことをしたいです。喫茶店は⾏きつけもありますし、どの街へ⾏っても好きな純喫茶を⾒つけるのが趣味です。
