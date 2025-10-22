サザンオールスターズ、ライブ映像作品の先着特典に“感謝”バッジ 桑田佳祐が背負ったTシャツデザインを缶バッジ化
サザンオールスターズが、11月19日に発売するライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の先着予約購入特典を発表した。特典は、桑田佳祐がアンコールで着用したツアーTシャツのバックプリントをモチーフにしたハート型缶バッジ「THANK YOU SO“バッジ”!!」。タイトルどおり、“サザンからの大きな愛と深い感謝”が込められた特別なアイテムとなっている。
【画像】美しい…！スペシャルグッズの「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」
この特典は、完全生産限定盤、通常盤のいずれを購入しても付属する共通仕様。ツアーTシャツを着て“感謝”の文字を背負いステージに立った桑田の姿を思い出させるハート型デザインで、まさに今回のツアーおよび作品のテーマを象徴する仕上がりとなっている。特典は先着順で、無くなり次第終了となる。
映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、今年1月から3月にかけて開催された全国アリーナ＆5大ドームツアーの東京ドーム公演を完全収録したもの。約75万人を動員したツアーの熱狂を余すことなくパッケージ化する。
完全生産限定盤には、Bonus DISCとして石川県産業展示館と横浜アリーナのライブ映像も収録。石川公演からは、昨年の元日に発生した能登半島地震から1年が経った石川をはじめとする全国の被災地に思いを寄せた楽曲「桜、ひらり」、各地で披露された“ご当地ソングコーナー”から「能登半島」、そしてツアー序盤のみ日替わりで演奏された「夕陽に別れを告げて」の3曲を収録する。
さらに“Live Music Video”として、横浜アリーナ公演からはアルバム『THANK YOU SO MUCH』収録曲「ミツコとカンジ」「夢の宇宙旅行」「ごめんね母さん」「Relay〜杜の詩」の4曲に加え、長年にわたりファンから愛される代表曲「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」の3曲を収録。いずれも東京ドーム公演とは異なるテイストで編集された映像となっており、各地の空気感や臨場感を凝縮した仕上がりになっている。
なお、特典バッジの配布対象商品はBlu-ray、DVDのすべての形態。全国のCDショップおよびオンラインショップにて予約、購入が可能となっており、詳細は特設サイトにて確認できる。
