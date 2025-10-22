出口夏希「メルティーキッス」CMに反響相次ぐ「可愛い！」「似合いすぎてる！」
俳優の出口夏希が、22日までに自身のインスタグラムを更新。明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」イメージキャラクターに就任し、新CMが21日に初解禁となったことを受け、動画をアップした。
【動画】反響続々！出口夏希「メルティーキッス」新CM
出口は、これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
新CM「冬の待ち合わせ」篇は、雪が舞う時計台の下で友人を待つ出口の姿から始まる。バッグから「メルティーキッス」を取り出し、雪のようにやさしくとける口どけを味わう――どこか明るい気持ちになる冬のワンシーンを通じて、「メルティーキッス」が持つ癒やしを描いている。
公開された動画について、ファンからは「可愛い！」「本当にすごすぎる！」「似合いすぎてる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】反響続々！出口夏希「メルティーキッス」新CM
出口は、これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
公開された動画について、ファンからは「可愛い！」「本当にすごすぎる！」「似合いすぎてる！」などといった感想が相次いで寄せられている。