◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）

白毛のアイドルホース候補マルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が無傷の２連勝を懸けて、出世レースのアルテミスＳに出走する。２２日は同レースに向けた最終追い切りを実施。全兄との白毛馬２頭による華麗な競演を、競馬記者歴２０年のヤマタケ（山本武志記者）がコラム「見た」で振り返る。

久々に貴重な「競演」を見た。競馬記者歴２０年近くになるが、白毛２頭の併せ馬を取材するのは２度目（※１）だ。栗東・坂路でマルガは全兄カルパ（４歳２勝クラス）の真後ろにピタッとつけると、ラスト１ハロン手前で横に出た瞬間に加速する。瞬時の素早い反応はためが利いていた証し。５５秒２―１２秒５で２馬身先着した。

追い切り前。須貝調教師は「ちょっとお勉強させる感じで」と説明した。７月のデビュー戦は押し出された感じでハナを切ってのレコードＶ。上がり最速タイの脚を繰り出してはいるが、実際に前に馬を置いた経験はない。だからこそ、この日は我慢を覚えさせた。「お兄ちゃんがうまく誘導してくれた。折り合いもついていたし、思い描いた通りの内容」。白い馬体が重なる間もなく、抜き去っていく姿にホッとした。

須貝師が姉のソダシと同じく、日頃から気にかけるのが気性面だ。だからこそ、コースで負荷をかけることの多い１週前追い切りも坂路で気分よく走らせた。その後に須貝師が漏らしたのが「あとは東京への輸送がどうかだろうね」という言葉だ。しかし、同日の東京１２Ｒにカルパも出走を予定。兄と一緒に、初の東京遠征へ行くことはプラスになるはずだ。

レース直前に兄妹で併せ馬を行ったことも、兄をより身近な存在に感じさせたい意図があったのではないか。「馬房もお兄ちゃんと一緒（近く）だし、安心できるんじゃないの」とほほ笑むトレーナー。あとは名手・武豊騎手の手綱さばきに託すだけ。万全のケアを施し、新たな白毛伝説を紡いでいく。（山本 武志）

※１ ２００８年５月７日に栗東・安田隆行厩舎（当時）のホワイトベッセルと、友道厩舎のマダムブランシェが栗東・坂路で他厩舎ながら併せ馬を行い、話題を集めた。ホワイトベッセルはマルガの伯父で、ＪＲＡで白毛馬初勝利を挙げたことでも知られる。