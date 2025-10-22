◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース プロアマ戦（2025年10月22日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

2週連続Vの期待がかかる木村彩子（29＝コンフェックス）は前日の練習日にラウンドを行わず、プロアマ戦で18ホールを回ってコースをチェックし、初日に備えた。

前週の富士通レディースで4年ぶりのツアー2勝目を飾った。

「2勝目だから、あれかなと思っていたんですが、初優勝の時と同じくらいメッセージをいただいた」と笑顔で明かした。

最終日の19日は、千葉の会場からその足で拠点を置く香川県高松市に戻った。そして南秀樹コーチの自宅を訪れ優勝を報告。翌日の20日には「知り合いの方たちにミニ祝勝会を開いていただいて凄くうれしかったです」と改めて喜びをかみしめた。

富士通では渡辺彩香、高橋彩華と今季優勝を飾っている実力者2人と最終組で回り、4打差をつけて逃げ切った。安定したショットとパットで強さが際立つゴルフを披露した。

「周りがどんなゴルフをしていても自分のゴルフができた。みなさんからお祝いの時に“強かった”という言葉をいただいた。それが凄いうれしかった」

今大会は16年から出場し18年と21年の31位が最高。7回のうち4回で予選落ちと相性は良くない。

「自分の感覚ではめちゃくちゃ得意ではないので安全に。調子が絶好調っていうわけでもないので、安全運転で冷静にいきたいなと思います。ガツガツしすぎないように」と話していた。