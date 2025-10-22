「寂しいけども、頑張って！」巨人主砲、岡本和真ポスティングによるメジャー挑戦決定、G党からも応援の声「NPBが誇る左右の大砲が挑戦ですね」

岡本は長きにわたって巨人の4番を務めた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

去就が注目されていた巨人の主砲、岡本和真について10月22日、球団がポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を認めると正式に発表した。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

岡本は今季国内FA権を取得、来季中にも海外FA権を取得できる見込みとなっていた。巨人でポスティングによるメジャー挑戦は19年の山口俊、20年の菅野智之に次ぐ3人目となった。菅野は申請したが、交渉はまとまらず残留。24年シーズンオフに海外FA権を行使し、オリオールズに入団した。

智弁学園から2014年のドラフト1位で入団。4年目の18年からレギュラーとして、4番に座った。18年からは6年連続30本塁打以上をマーク。才能を開花させ、チームに欠かせない右の大砲としてチームをけん引してきた。

また今回の岡本のメジャー挑戦をめぐってはファンの間からも後押しする声が上がっている。

「寂しいけども、頑張って！」「個人的には大歓迎です」「これでNPBが誇る左右の大砲が挑戦ですね」とヤクルトの左の大砲、村上宗隆も今オフ、ポスティングによるメジャー挑戦が伝えられるとあって、日本が誇る長距離砲のメジャー挑戦を後押しする声も続々と上がっている。