´ñÀ×¤Ïµ¯¤³¤ë¤«¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¡Ö¸°¡×¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë´´Éô¤¬Ç§¤á¤ë¡È±£¤»¤Ê¤¤¿¿¼Â¡É¡Ö2¿Í¤Îº¹¤ÏÂç¤­¤¤¡×

¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£º£¤Þ¤µ¤Ë³ÑÅÄ¤Î¿¿²Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡´ñÀ×¤È¤â¸À¤¨¤ëµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢°ÎºÍ¤Î¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µî¤ë10·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè19Àï¥¢¥á¥ê¥«GP·è¾¡¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï²÷Áö¡£¸«»ö¤Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥£¥ó¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¡¢1°Ì¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Ë40¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈµÞÀÜ¶á¡£¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê2°Ì¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤¬¾å°ÌÆÈÀê¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸Î°Õ¤«¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤«¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄ¤Î¾×ÆÍÀ£Á°¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î5Ï¢ÇÆ¤Ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆµÞÂ®¤ËÀïÆ®ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿5Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁÓ¼º¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤âÁË¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾ðÀª¤Ç¤è¤ê¹×¸¥¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤À¡£º£µ¨¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë·ÀÌóÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë25ºÐ¤Ï¡¢ÉÔ¿¶Â³¤¤À¤Ã¤¿°ì»þ¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¸ÉÆÈ¡×¤È¤âÈéÆù¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï5ÀïÃæ3Àï¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤È¥Î¥ê¥¹¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Áö¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¯¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜÏÀ¤à¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRacing News365¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥æ¥¦¥¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¡£Èà¸Ä¿Í¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«GP¤ò7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¡ÖºÇ¹â¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡Ö¾õ¶·¤äÀïÆ®¡¢ÀïÎ¬¤ÎÌÌ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥æ¥¦¥¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÃÊ³¬¤Ç¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤È¡Ë2ÂÐ2¤Î¾õ¶·¤ÇÀï¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡ØRacing News365¡Ù¤â¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò½õ¤±¤ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀïÎ¬¾å¤ÎÆ¬ÄË¤Î¼ï¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤Îº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«GP¤Ç¤â1½µ¤¢¤¿¤êÌó1ÉÃ¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Æó¿Í¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÌÜ¤ÎÈò¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¿¿¼Â¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤é¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤È¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤â¤¦½½Ê¬¤À¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥æ¥¦¥¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡Íè¤ë¼¡Àï¡Ê¥á¥¥·¥³GP¡Ë¸å¤Ë¡¢Íèµ¨¤Îµî½¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
