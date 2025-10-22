２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２１日に自民党の高市早苗総裁が日本憲政史上初の女性首相に選出され、組閣を行ったことを報じた。

コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「僕は大転換機なんだなと思っていて」と話し出すと「我々もメディアも非常に古い見方をしちゃうんですよ。自民党を軸に公明党が離脱した。そして、維新がそこに乗った。閣外協力だうんぬんって話になって。自民を軸にどうやって野党を形成するか、多数派でっていう…。その定番から逃れられてないんですよ」と指摘。

「ところがヨーロッパの例を見たら分かるように、それからＳＮＳの発達を見ても分かるように、いろんな意見が渦巻いて、小さな政党を支持する人たちが多いって現状が見えてきてますから。これからは民主主義のコストって言われて、時間がかかって大変だって問題はありますが、やっぱり本当の連合する政治、考えが違うところも全部、束になって国民のためにやっていく政治に、しんどいけれども入っていく時代になっちゃったんですね。そこは押さえておかないといけない」と続けると「大事なのは今回の閣僚の顔ぶれがどういう人だうんぬんって言ってもすぐ忘れますよ、正直に言えば。それよりも喫緊の課題は物価高対策。どこまで財源を財務省と折り合って片山さつき大臣がやってくれるんだろうか、高市さんの名代としてというのも大注目だし、政治とカネも雲散霧消しちゃダメなんです。これをしっかり、かたをつけないと成長産業も生まれてこない。企業・団体献金の廃止もきちんとやらないと」と主張していた。