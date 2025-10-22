»³²¼ÈþÌ´Í¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¹ñÊÌÂÐ¹³Àï
¡¡¡Ú¹âÍÛ¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÂÐ¹³Àï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤¬22Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂç²ñ¤Ï8¥Á¡¼¥à¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶¥¤¤¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¤Î»³²¼¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¾¡¤Ã¤¿À¾¶¿¿¿±û¡¢ºòÇ¯¤Î¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô3¿Í¤È¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç1¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÅÄÎï±û¤ÎÉÛ¿Ø¡£