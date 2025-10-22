タレントのマツコ・デラックス（５２）が２２日、都内で行われた「令和７年度 北海道米 新米発表会」に出席した。

２０１４年から北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコは「（最近は）めったに行けてないけど、北海道は毎年行ってました」と述懐。

「蟹が大好きで。『そんな食べ方をしてたら、いつか食あたりする』って言われてて。１日に３、４杯ずつ食べていたら本当にあたりまして。そこから甲殻類を食べられなくなっちゃいました」と肩を落とし「死んでもいいから食べようかな。食べたいの！蟹を食えなくなってから悲しいのよ！」と叫んで笑わせた。

イベント終了後、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」でＭＣタッグを組むＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五（４３）が１４日に結婚を発表したことを聞かれると、マツコは「保証人になっておりますので」と満面の笑み。「大変、おめでたい。（村上とは）長い付き合いになったよ！おっさんよ？あいつも、もう…」と目を細めながら「信じられないよね…。５０過ぎたおっさんと４０過ぎたおっさんが、あんな番組をやってる…。そろそろ世代交代を感じます」と爆笑させつつ「祝ってあげてね」と報道陣に頭を下げていた。