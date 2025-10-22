「生きとるぞ」すら伝えられず…声が届かない被災地、災害時に“沈黙”する通信網の課題　孤立と混乱の現場で問われる「つなぐ力」

地震や台風などの災害時、人々の命をつなぐツールとなる通信網。しかし停電や携帯電話基地局が被害を受け、多くの被災者が“情報難民”となっている。通信大手が連帯し、その解決を図っている。

台風がどう来るのか…八丈島の不安

2025年10月8日の夜、台風22号が伊豆諸島の八丈島を直撃し、島の通信は広い範囲で途絶えた。島の防災対応にあたる男性は「テレビもつかない。スマホも使えない。情報は伝聞と防災無線だけ。情報が錯綜（さくそう）している。報告もできず、本部も混乱している」と明かす。

給水があると聞き、人々が集まったが、それが誤った情報だったと知り、立ち尽くした。スマートフォンの画面左上には「緊急通報のみ」の表示。口づてを頼りに「向こうは無事か」と確かめ合う。

住民の一人は、「本土で同じことが起きたら大混乱でしょう」と話した。

「次の台風がどう来るのか分からない。心配しているのだけど」。当時、台風23号の接近が予想されていたが、その予想も、最も知るべき島の住民に伝わっていなかった。

能登半島地震で孤立した市長

2024年の元日に発生した能登半島地震でも、通信が広範囲で長期間にわたって絶たれた。

震度7を観測した輪島市の坂口茂市長も、携帯電話の電波が圏外の地域で孤立した一人だ。

発災からの3日間、市長は孤立した。自宅の周囲は倒壊家屋と崩れた橋で車が通れず、歩いて支所へ。「無線も通じなかった」建物の下敷きとなった住民の救出を、地元消防や住民と手探りで始めた。

当時の自身や職員の状況を「家族が無事なのかどうかを含め不安の中、とにかく災害の対応をと、全員が不安な中で日々を過ごしたと思う」と振り返る。

電話はつながらず、本庁舎とも連絡が取れない。

職員をどう集めるのか。救助をどう指示するのか。

支所では、同行していた職員がたった一本のアナログ回線を見つけた。奇跡的に生き残った古い電話線。ようやく本庁舎に「生存」の報告を送るとともに指示を飛ばした。

だが、思わぬ落とし穴があった。

都市部などから次々と安否確認の電話が殺到。「この番号にかければ被災者の情報が得られる」とSNSで広まり、業務用の回線は市民対応に使えなくなったのだ。

「情報が一切通じないことの不安とは恐ろしいものがあるなと思いました」

坂口市長の苦い実感だ。

発災3日目の朝、支援物資を積んだヘリが支所に着き、市長はその空いた席に乗り込んだ。

もう二度と、誰も孤立させたくないために、被災後、新たな仕組みづくりに着手した。衛星電話を常備し、孤立しそうな集落には衛星を使ったインターネットサービスの設置を進めた。

さらに、国や県と連携してドローン監視網を整備し、被害状況を上空から把握できる体制をつくろうとしている。

「どこが孤立しているか、瞬時に把握できる体制をつくりたい」。通信断絶の3日間を胸に刻んだ市長は、次の災害に備えて着実に足場を固めている。

声が届かない被災地の夜

避難所となった輪島市門前町七浦地区にある公民館の館長 升本庄五郎さんに聞くと、Wi‑Fi用の機材が援助されたのは発災から8日後だったという。

自衛隊が発電機とともに運びこんだが、ガソリンを節約するため、使用は1日につき2時間だけ。

たった2時間だけ開かれた通信の窓…。若い人たちが機材の周りに群がっていた光景を覚えている。

正月の食料はまだ残っていた。だが、輪島朝市の火災をはじめ、被災状況は何もわからない。公民館から見える沖合を大型のヘリが毎日何機も飛ぶ。

「どうして降りてこないんや」「グラウンドにSOSを書こうか」

そんな声が避難所に広がった。

雪が降った1月3日には「今帰らないと道路の凹凸が分からなくなって危険だ」と、避難していた若者たちが、車10台ほど連なって帰路についた。

翌週には、同じ若者たちが車で燃料などを届けに来た。

「それはもううれしかった」と、声が弾む。

ようやく携帯がつながったのは、1月10日ごろ。「わあ！」という歓声が上がり、「ドコモがつながった！」と皆が叫んだ。電波がないときも、夜に発電機で灯をともすと人が集まり、「充電していくわ」と言葉を交わす。

つながらなくても希望は捨てられない。

「着信あり」が何十件も並んだ画面を見た瞬間、胸を打たれた。「みんな心配してくれたんや」。衛星テレビの画面に、隣で座っている人の「安否未確認」の名前が表示されていた。

「アンタ出てるじゃないか」と笑い合った。通信が途絶していたから確認できず、名簿に残ったままだったのだ。

言えなかった「生きとるぞ」の一言

珠洲市の男性は、伝えられないことがつらかったと語る。

「きょうだいや親戚に“生きとるぞ”って言いたかった。その一言が言えなかった。向こうも心配してるやろなと思うと、かえってこっちが苦しくてね」

家から海までの道は土砂でふさがれ、2km先の海にも歩いて行けなかった。

海に向かおうとすると、腰まで泥に沈み、泥の中を泳ぐようにして抜け出した。正月の餅で命をつなぐ。

約1週間後、自衛隊により復旧された道を歩き、ようやく海辺の人々と安否を確かめ合うことができた。

「『生きとるぞ』と『生きとるか』その一言なんですけどね、それができなかった」

別の女性も同じ記憶を持つ。電気が途絶え、携帯電話の充電ができず、親戚が「捜索願」を出すほどの音信不通に。

「つながらんなんが一番ひどかった。お金があっても食べるもんがなかった」

通信が断たれ、流通が止まり、生活がまひした。

輪島市町野地区でも、10日間、携帯電話が通じなかったという。

人々の「知りたい」という声は誰にも届かない。

ようやく移動電波局が入った日、住民のスマホには数えきれないほどのメッセージが一斉に流れこんだという。

「無事か？」「どこにいる？」

電波が戻った瞬間の大量のメッセージについて話す人々は、みな一様に笑顔だった。見えない電波が、災害時には命綱になる。その命綱を絶やさない仕組みが、次の災害への「対策」になる。

通信大手4社が連携「つなぐ×かえるプロジェクト」

通信会社は、「通信の空白」を埋める動きを加速させている。

NTTグループ（NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、NTTドコモビジネス）、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの8社は、災害時のネットワーク早期復旧のため、新たな協力体制を構築した。

これまでNTTグループとKDDIが取り組んできた「つなぐ×かえるプロジェクト」に、ソフトバンクや楽天モバイルが参画し、事業者間の連携を強化していく枠組みで、能登半島地震で見られた現場レベルでの連携を「仕組み化」し、災害時の迅速な復旧と相互支援を拡大する狙いがある。

能登半島地震では、携帯電話基地局や通信ケーブルの断線被害が多発。このためKDDIとソフトバンクが給油施設を相互利用したほか、NTTとKDDIが船舶を使って船上基地局を運用するなど、事業者横断の協力が成果を上げた。

こうした協力が、災害時に大きな成果を上げた点をふまえ、8社は協力の枠組みを拡大している。

新たな協定の柱は3つだ。

■アセットの共同利用

・通信ビル、車両、給油拠点などを相互に活用し、復旧拠点や資材置き場として共用。

・楽天は通信以外の自社リソース（楽天市場・トラベルなど）の利用にも前向き。

■船舶の共同利用

・NTTとKDDIが能登地震で用いた船上基地局の取り組みを拡大し、ソフトバンク・楽天も加わった共同運営体制を構築。海上から一時的に通信サービスを提供する。

■モバイルと固定通信の連携強化

・基地局から通信ビルへの有線区間での故障把握を迅速化し、情報共有体制を明確化。

・リモート診断によるケーブル断線特定技術の導入も検討。

現在は3項目の協力が中心で、事業者間ローミングはまだ協定外だ。

総務省報告ではローミング導入により、災害時の通信維持効果が期待されるとされ、2025年度末の実現を目指している。フルローミング方式（音声・データ）と緊急通話限定方式が検討されている。

楽天モバイルが能登半島地震で自社電波をWi-Fi経由で他社利用者に開放した事例もあり、今後の制度化により、事業者間協調の手段拡充が見込まれている。

ケーブル敷設船は、災害時には“船上基地局”へと姿を変える。船に可搬型の通信装置を積み込み、船上基地局運用時には船舶から数km先まで電波を届けることができる。

能登半島地震では、船が沖合に停泊し、輪島市の町野や大沢地区に携帯電話の回線を再生させた。当時は、NTTグループとKDDIという2社のみの連携だったが、地震後、ソフトバンクと楽天モバイルが参画した。

普段はライバル同士の通信各社も、災害時は同じ船に設備を載せ合い、共通のWi‑Fiや充電設備を避難所に展開する。

通信事業者は、良質なサービスで競い合うことが本分。しかし、災害がもたらす困窮と孤立はその枠を超え、企業の“協力”への転換を促した。「かえる」ことで、被災地支援は、スピード・規模・効率化を得る。

こうした展開は、もはや企業活動を超えて公共安全の領域にある。

NTT 技術企画部門 ビジネスプロセス戦略担当 災害対策室の東佑次 担当課長は、「被災地では競争ではなく協調」と話す。通信は命を支える社会インフラであり、全社が一体となって守るべきものだ。災害が続く日本で、通信インフラは単なる技術ではなく、人々の命を支える基盤となっている。

「つなぐ」ことの先に、より良い“暮らしと未来”を「かえる」こと。それがこのプロジェクトの目指す先だ。挑戦に注目したい。