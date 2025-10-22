この先も短い周期で低気圧や前線の影響を受けて、天気も気温も短い周期で変わるでしょう。気圧変化も大きく、26日と27日は、関東や東北、北海道では気圧変化による影響度が大きくなりそうです。気圧の変化によって、頭痛やめまいなど体調を崩しやすい方は事前に対策を。

週末は関東など再び冷たい雨 週明けにかけて北日本に強い寒気

今日22日、南に停滞する前線の影響で、関東から西の太平洋側を中心に冷たい雨となりました。東京都心は昼間の気温も12℃前後で経過し、まるで冬のような寒さとなりました。

明日23日朝にかけては、今朝以上に冷える所もあり、この秋一番の冷え込みとなるでしょう。できるだけ体を冷やさないようにご注意ください。





この先も短い周期で低気圧や前線の影響を受け、天気も気温も目まぐるしく変化するでしょう。明日23日から24日にかけては、高気圧に覆われて広く晴れそうです。ただ、25日には再び2つの前線を伴った低気圧が日本付近を進みます。26日は近畿から北海道にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。また、27日は西高東低の冬の気圧配置となり、全国的に北寄りの風が強まり、一層寒く感じられそうです。28日にかけて北日本を中心に強い寒気が南下し、北海道は平地も雪で、東北も山沿いでは雪の所がありそうです。週末から週明けは天気が崩れる所が多く、気圧の変動も大きくなるでしょう。北海道は26日、27日、29日に、東北は26日から27日にかけて、関東は27日に気圧変化による影響度が大きい見込みです。気圧の変動によって体調を崩しやすい方は事前に対策をするなどご注意ください。

季節の変わり目 気圧変化に注意

気圧低下に伴って頭痛、首や肩のこり、めまい、関節痛、低血圧など、体の不調を起こしやすい方は要注意です。できるだけ症状が出る前に対策を行っておきましょう。



しっかり栄養や睡眠をとるなど、規則正しい生活を送り、あまりあわただしく過ごさず、時間には余裕を持って過ごすようにしましょう。

耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチなどを行うのも効果的です。アルコールは控えめにし、軽い運動を行うのも良いでしょう。



週明けは急に気温も下がるため、寒暖差による体調変化にも注意が必要です。気圧予報をこまめにチェックし、影響度が大きくなる際は事前に対策を行うと良さそうです。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生