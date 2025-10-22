格闘技「KNOCK OUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.59」（11月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

元K−1グループ王者だった軍司泰斗（26＝K−1ジム総本部チームペガサス）は8月以来3カ月ぶりの復帰戦。今回はサウスポーのセーンサックグン・オー.カムインと対戦する。会見した軍司は「8月の初のKO負けしてしまって、僕は年内にやり返したいと思っているので、ここをしっかりKOで勝って12月30日、ゲーオガンワーンとやりたいなと思っています」と復帰戦をKOで勝利し、1ラウンド（R）でKO負けしたゲーオガンワーン・ソーアムヌワイデッー（30＝タイ）へのリベンジを誓う。

前回同様、サウスポーでムエタイ選手との対戦だが、「（前回）初めてサウスポーとやってやりずらさを感じた。僕らしい試合でK−1のときのようにどんどん前に出ていい試合をしたい」と反省を生かし、首相撲の練習に重点を置いているという。対戦相手には「似たような選手で肘も首相撲もうまいので前回以上の対策をしっかりとしてKOで勝ちたい。1ラウンドKOで勝ち、ケガなく12月30日を迎えたいな」と圧倒しての勝利を誓う。

ゲーオガンワーンへのリベンジを果たした後も考えている。「早く次のステップに行くためには年内にやり返して来年いい試合ができれば」と年内に連勝して来年はベルトへの挑戦を視野に入れている。