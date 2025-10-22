SNIDEL BEAUTYの新作コフレ♡香り・色・癒しの限定コレクション

「SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）」から、この冬を特別に彩る新作コフレ「Echo of Senses Collection」が登場します。テーマは“感性の扉を開くギフト”。香り・色・質感が共鳴し合い、心と肌を包み込むような4種の限定キットがラインアップ。2025年11月28日（金）より、全国のSNIDEL BEAUTY店舗および公式オンラインストアで発売予定です。

香りとツヤが共鳴する「メイクアップコフレ」

SNIDEL メイクアップ コフレ

繊細な光とツヤをまとえる「SNIDEL メイクアップ コフレ」（限定2種・各5,720円税込）は、まぶた・頬・唇を彩る限定セット。

肌にとけ込むようになじむ《SNIDEL クリーミー グロウ ベール》と、潤いを閉じ込める《SNIDEL グロウ ドロップ リップ オイル》の2点をセットに。

ローズピンクが可憐なEX01「Melody Pink」、上品なシャインピンクのEX02「Lustre Mist」など、ふと心をくすぐるカラーが揃います。

香りと光がリンクし、表情に“余白の美”をもたらす特別なメイク体験を♡

心と肌を包み込む「ケアコフレ」で癒しのひとときを

SNIDEL ケア コフレ

「SNIDEL ケア コフレ」（限定2種・各6,600円税込）は、SNIDEL BEAUTY初の《バスソルト》と《リップバーム》を詰め合わせたリカバリーキット。

ソフト グロウ バーム

体温でとろける《ソフト グロウ バーム》は、唇にうるおいとツヤを与えながら、ラベンダーやレモングラスなどの香りで心をリラックスさせます。

センティッド ソーク バスソルト

《センティッド ソーク バスソルト》は、発酵エキス⁵やショウガエキス⁴配合で、入浴中も保湿と温め効果を実感。

EX01「Lavender Glow」は穏やかに、EX02「Sunny Citrus」は爽やかに。香りが日常をやさしく包み込みます。

*⁴ショウガ根エキス*⁵乳酸桿菌／（ツバキ花／コメ）発酵液、乳酸桿菌／ハイビスカス花発酵液 (すべて保湿)

冬の感性を満たす、特別なSNIDEL BEAUTYコフレ♡

「Echo of Senses Collection」は、香り・質感・きらめきの全てが響き合う、まさに“感性を開く”コレクション。

忙しない日々の中でも、自分をいたわり、心を整える時間をくれるSNIDEL BEAUTYの新作コフレは、この冬のマストギフトです。

予約は11月14日（金）から、発売は11月28日（金）よりスタート。柔らかな香りとともに、自分らしい美しさを取り戻すひとときを過ごしてみて♡