アイドルグループ「FES☆TIVE」「JAPANARIZM」の元メンバーで、タレントの高木由莉愛さん（27）が10月22日までにXを更新し、結婚を報告した。2024年3月にアイドル活動を引退して間もない高木さんの結婚報告に、ネット上では驚きや祝福の声が集まっている。



【写真】大きなバラの花束を抱えた元アイドル

高木さんは「みんなびっくりするかもしれませんが…ご報告があります」と前置きし、「私事ではございますが、このたび兼ねてからお付き合いしていた方と本日結婚いたしました！」と報告。



「『みんなを幸せにしたい』と思って13歳でアイドルになり、卒業後は一人の女の子として生きていく中で、人生を共に歩みたいと思える人と出会うことができました」とし、「まさか自分がこんなに早く結婚するとは…！と自分でもまだ実感がありません」と素直な気持ちをつづりました。



アイドル引退の翌年に結婚したことについて、「誤解ないように補足させていただきます」として、「アイドル活動は精一杯やりきって、アイドル卒業してから出会った方です！早すぎィ〜って感じ！？」と説明。その後は「ちなみにぷにぷにになりましたがまだ赤ちゃんはいません」と絵文字まじりに語り、笑いを誘っていた。



SNSでは、「おめでとうございます！全力で祝福します」「これまでたくさんの笑顔と感動をありがとう」「わわわわわわとてもびっくり！！そして喜ばしい…！」「ゆっちゃんが結婚とな…おめでとう」「めでてぇじゃねぇか…幸せになれよ！」「幸せ太りならしゃあないね」「おめでとう！絶対ドッキリかと思ったらマジやったw」「えええ大びっくり！！めでたいすぎる」などのコメントがあった。