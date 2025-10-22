Òý¼¤ÉÍÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¤ÇÃùÂ¢É¹20ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÌÀÑ¤Ï²áµîºÇÂç¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¹õÎµ¹¾¾ÊÒý¼¤ÉÍ¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÆü¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤«Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£É¹¤ÎÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÒý¼¤ÉÍ¤Ïº£¡¢³¹Ãæ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ»í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éñ¤¤»¶¤ëÇò¤¤Àã¤ÎÃæ¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ¹Àã¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤¢¤ëÒý¼¤ÉÍÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¹ÃùÂ¢¾ì½ê¤ÎÄ¯¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÔ´Ñ¤À¡£
ºòÇ¯¤ÎÉ¹Àã¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢º£Ç¯¤Î2025Ç¯Âè27²óÒý¼¤ÉÍÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¤Î²ñ¾ìÀß±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë20ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ¹¤¬ÃùÂ¢¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÉ¹¤ÏÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëµ¤²¹¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ10¥«·î¶á¤¯ÃùÂ¢¤µ¤ì¤¿É¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÊÝ¸î¥·¡¼¥È¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÂçÀ¤³¦¤Î²ñ¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢É¹¤Î·úÃÛÊª¤ÎÀ©ºî¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÂçÀ¤³¦¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÌÌÀÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÉ¹¤ÈÀã¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë